Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız şehrimizin güzelliklerini insanlığın yararına sunmak'

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Lefkoşa Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Acenteleri ile bir araya gelerek, Erciyes Bölge Temsil Kurulu Kayseri Tanıtımı ve Kayseri Gezisi konulu programa katıldı.

PAYLAŞ
  • 15.10.2022 11:51
  • Güncelleme: 15.10.2022 12:28
Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız şehrimizin güzelliklerini insanlığın yararına sunmak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Lefkoşa Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Acenteleri ile bir araya gelerek, Erciyes Bölge Temsil Kurulu Kayseri Tanıtımı ve Kayseri Gezisi konulu programa katıldı.

TÜRSAB Bölge Başkanlığının düzenlediği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kıbrıs Turizm Bakanı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kıbrıs Seyahat Acentaları Başkanı Orhan Tolu, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada insanların ön yargıdan uzak, birbirlerini tanıma adına bir araya gelmesi duygusu kadar güzel bir şey olmadığını ifade ederek, Kıbrıs’ın ve Kayseri’nin birlik ve beraberliğine değindi. Başkan Büyükkılıç, öte yandan şehrin turizm konusundaki öncü hizmetlerden bahsederek, şöyle konuştu;

"Kayseri’miz ve Kıbrıs’ımız arasındaki sıcak ilişkileri oluşturma anlamında TÜRSAB’ımızla, Kayseri şubesiyle yapmış olduğu bu çalışmayı çok önemli ve anlamlı buluyorum. Valimize, geldiği günden beri Kayseri’mizdeki turizm potansiyelini daha da ileri noktalara taşıyacak olan yaklaşımından dolayı da sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnsanların ön yargıdan uzak, birbirlerini tanıma adına bir araya gelmesi kadar kadar güzel bir şey yok. O anlayış içerisinde bizlerin Kıbrıs’taki olup bitenleri bilmemiz adına, sizlerin burada olup bitenleri birebir görmeniz adına, kulaktan kulağa değil. Mümkün olduğu kadar yerinde ve erbabından öğrenmek suretiyle daha sağlıklı iletişimler sağlayabiliriz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ulaşım master planı konusuna Kıbrısı’mızda Kayseri’mizin orada yapmış olduğu projeler olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle şu andaki Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın, başbakan iken Kayseri’mize teşrifleri burada adaylığını açıklama sürecine girdiği anda Pandemi öncesiydi. Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaret ettiği illerden biri de Kayseri’miz oldu. O açıdan Kayseri’miz ve Kıbrıs arasındaki dostluklar çok farklı, çok anlamlı. Biz sizleri seviyoruz. İnşallah el ele gönül gönüle çok daha iyi projelerin hayata geçirileceğine inanıyorum.”

Kayseri’nin turizm olgularından bahseden ve bu çerçevede Kayseri’nin incisi Erciyes’i anlatan Başkan Büyükkılıç; “Erciyes Kayak Merkezi’mizin yanına, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizi eklemek suretiyle, inşallah sıcak su konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir destinasyon Uluslar arası standartta. 19 mekanik tesisi, 40 kayak pisti ve 120 kilometreden daha fazla pist uzunluğunun olduğu ve Avrupa standartlarında değişik ödüller almış olan, fiyatlarının da Avrupa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu söyleyebileceğimiz, şu anda yatırıcımlar açısından cazibe merkezine dönüşen Erciyes Kayak Merkezi’mizden bahsediyoruz. Amacımız şehrimizin güzelliklerini insanlığın yararına sunmak ve bunu yaparken dostlukları geliştirmek ve pekiştirmek. Kayseri, Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az sizlere hissettirecek olan bir şehir. 5 tane üniversitesi, 1800 civarı endüstri merkezi var. 4 milyar dolarlık ihracat mevcut. Kendi kendine yetebilen bir şehir. 100 bin civarı yurt dışından misafirimiz var. 16 ilçemiz var. Cumhurbaşkanımız Kayseri’mizi sever. Yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Hizmetten hizmete koşuyoruz. Ulaşım ağımız çok kuvvetli. Şehrimizde ulaşım sorunu yok. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Türk’ün sesini her yerde daha gür çıkması için Kıbrıs’ımızda da, Kayseri’mizde de her şehrimizde de uğraşıyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serkan Aktunç ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ticari açığının yüzde 73’ünü kaplıyor turizm. Bu yüzden turizm bizim ülkemizde vazgeçilmezdir. Bizim kendi ayaklarının üzerinde duran bir ekonomiye ihtiyacımız var. Kimseye gebe kalmayalım. Turizm bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

Program hediye takdimleri yapılmasıyla sona erdi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri'yi gezdi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri’yi gezdi

DAHA FAZLA
Ahmet Rifat Çalıka'nın anıları kitaplaştırıldı

Ahmet Rifat Çalıka’nın anıları kitaplaştırıldı

Amasra'da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Amasra’da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı