Başkan Büyükkılıç: '8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Arkeoloji Müzesi’ndeki Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyor, her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan adeta değerlerimiz ile Kayseri’miz daha da önemli, anlamlı boyut kazanıyor” dedi.

Birbirinden önemli çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan açık hava müzesi niteliğindeki doğa ve tarih hazinesi Kayseri’nin dünyaca ünlü Kültepe bölgesine ait tarihi eserler ile endemik bitki türlerinin yer aldığı Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayserili Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı turistle vatandaşlar katıldı. Kayseri Müzesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Tarih ve Endemik Bitkiler Buluşuyor/Kültepe-Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 8 tane alanda kazı çalışmalarına destek verdiğini vurgulayarak şunları aktardı:

“Kayseri’miz bir açık hava niteliğinde gerçekten her köşesi bir tarih kokuyor. Medeniyetler şehri Kayseri diyoruz. Kadim medeniyetler şehri Kayseri’mizin tabi ki biz bu değerlerimizi insanlıkla buluşturmak, sahiplenme duygusunu oluşturmak amacıyla da birlikte çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 tane alanda kazı çalışmalarına destek veriyor, her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan adeta değerlerimiz ile Kayseri’miz daha da önemli, anlamlı boyut kazanıyor. Malumunuz 7.5 milyon yıl önce yaşamış olan değişik fosillerin bulunmuş olması, Kayseri’nin paleontoloji ve jeomorfolojik bağlamında yeniden değerlendirilmesinin çok önemsendiğini ve mutlaka bunun yapılması gerektiğini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte, yurt dışında değişik bilim adamlarımız Kayseri’mizi bu anlamda ziyaret etmekte, biz de bununla ilgili bir müze çalışmasını sürdürmekteyiz. İkincisi, en önemlisi, 70 yıl önce Kaniş-Karum olarak bilinen rahmetli Tahsin Öztürk hocamız dahil bu süreç içerisinde emeği geçen onlarca bilim adamının şehrimize adeta bir katkı sağlayan ve değer katan yaklaşımıyla Kayseri’nin gerçek manada ticaretin merkezi olduğunu, ticaretin yasalarının, sosyal içerikli yasaların Kayseri’de yazıldığını da hep beraber gözlemekteyiz. O açından da anlamlı ve önemli çalışma. Bu çalışmaların Avrupa Birliği projesiyle daha farklı boyutlara taşınması hem de dijitalize bir hale getirilmesi ayrıca bizim için önemli ve anlamlı.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek için dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kalemiz dahil Arkeoloji Müzemiz dahil tarih kokan ve bu değerleri bağrında barından bu yaklaşım ile bu çalışmalarımızı yaparken, şehrimizi turizm odaklı değişik alanlarla tanıştırmak, buluşturmak ve hak ettiği yere getirme adına da ilçe belediye başkanlarımızla da dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin doğusunda ayrı bir değerler, batısında ayrı bir değerleri kuzeyinde ve güneyinde bir ayrı değerler olduğunun her birimiz farkındayız diyerek, bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, kazı çalışmalarını 12 aya çıkarmasından dolayı teşekkür eden ve Kayseri’nin eşsiz tarih ile turizm değerlerine değinen Başkan Büyükkılıç, belediye olarak müzelerle, kazılarla, tarihi eserlerle ilgilenmeme gibi bir tercihlerinin söz konusu olmadığını söyleyerek şunları dile getirdi;

“Biz diyoruz ki ‘arkadaş, müzeden bize ne, kazılardan bize ne, ya da tarihi eserlerimizden bize ne, ilgili kurum ilgilensin ya da çalışmasını yapsın’, böyle bir lüksümüz de yok, fantazimiz de yok. Allah’a şükürler olsun gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızla, gerekse yerel yönetimlerimizle, Valimizin de her zaman sıcak bakışı ile el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu şehri hak ettiği yere taşımak, her alanda gerçekten bir turizm merkezi olduğunu kanıtlamayı, hep birlikte bir zenginlik oluşturarak yolumuza devam etmeyi umuyorum.”

70 yıldır süren kazı çalışmalarındaki 38 bin kayıt dijital ortama aktarıldı

Kültepe’de 70 yıldır kazıların yapıldığını dile getiren Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Kültepe ve yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgiler vererek, elde edilen yazılı buluntuların, tutulan notların ve belgelerin dijital ortama aktarma çalışması çerçevesinde 38 bin civarında kaydın dijital ortama aktardığını paylaştı. Kulakoğlu, açıklamasında ikinci projelerinin ise eserlerin restore edilerek salonlara çıkarılması olduğunu ifade ederek, “İkinci projemiz, Allah razı olsun bu bina Büyükşehir Belediyemiz’in katkıları ile yapıldı. Gördüğünüz binanın arkası tamamen depo aslında ve bu deponun içinde binlerce, on binlerce eser var ve bunların en azından bir kısmını restore edip tekrar salonlara çıkarmaktı” diye konuştu. Kulakoğlu, söz konusu projelerin bu ay sonuna tamamen bitmiş olacağını da bildirdi. Kayseri Müzesi’ndeki Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi Açılış Töreni’nde Büyükkılıç, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Törende, yerli ve yabancı turistlerle bir araya gelen ve onlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Başkan Büyükkılıç, öte yandan çocuklarla birlikte kil tablet yapma etkinliğine katılarak onların çalışmasına ortak oldu.