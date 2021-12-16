Başkan Büyükkılıç: '5 yıl değil 5 asır geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının 5. yıldönümünde tüm şehitleri rahmetle andı. Başkan Büyükkılıç, değil 5 yıl, 5 asır geçse de ne şehitleri, ne gazileri, ne de o hain terör saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 10:50
Başkan Büyükkılıç: '5 yıl değil 5 asır geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının 5. yıldönümünde tüm şehitleri rahmetle andı. Başkan Büyükkılıç, değil 5 yıl, 5 asır geçse de ne şehitleri, ne gazileri, ne de o hain terör saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının 5. yıldönümünde tüm şehitleri rahmetle andı. Başkan Büyükkılıç, değil 5 yıl, 5 asır geçse de ne şehitleri, ne gazileri, ne de o hain terör saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 Aralık 2016’da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu kalleş PKK terör örgütü saldırısının 5. yıldönümünde mesaj yayımladı. 17 Aralık 2016’nın Kayseri tarihine kara gün olarak yazıldığını, şehrin merkezinde komandolara yapılan kalleş saldırının üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın en alçak, en hain terör saldırılarından birisi, 17 Aralık 2016’da şehrimizde gerçekleşti. Çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan kahraman askerlerimiz, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. O kalleş saldırıda, 15 askerimiz şehit, 54 askerimiz gazi oldu. Bugün o terör saldırısının üzerinden tam 5 yıl geçti. Şehadetlerinin 5. yılında, Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar’ı ayrı ayrı minnetle, saygıyla anıyor ve Allah’tan rahmet dileyerek, ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyetimize bir kez daha baş sağlığı dilerken, o hain saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her birini alınlarından öpüyorum. Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Büyükkılıç, alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetlediğini, terör örgütlerine karşı, birlik, beraberlik, dayanışma ve milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele etmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.

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İhlas Haber Ajansı

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