Başkan Büyükkılıç: '4 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan sulamaya açılıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında 45 adet Sulama Suyu Temini amaçlı tesis yapılacağını ve 4 bin 200 adet futbol sahası boyutunda 30 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını söyledi.

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  • 28.08.2022 13:49
  • Güncelleme: 28.08.2022 17:48
Başkan Büyükkılıç: '4 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan sulamaya açılıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında 45 adet Sulama Suyu Temini amaçlı tesis yapılacağını ve 4 bin 200 adet futbol sahası boyutunda 30 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; tarımsal sulamaya yönelik devasa bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını dile getirerek, toplam 4 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki 30 bin dekar araziyi sulamaya yönelik 45 sulama tesisinin de inşa edilmesi için ihale sürecinin başladığı bilgisini verdi. Toplam ihale bedeli 12 milyon 683 bin 823 TL olan 17 sulama projesinin ihalesinin yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, 28 sulama projesinin ise ihale işlemlerinin sürdüğünü dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin olarak şunları aktardı:

“Sulama projemizle, 30 bin dekar, yani 4 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde alan, sulamaya açılacaktır. Sulu tarıma geçilmesi ile birim alandan daha fazla verim alınacak ve yöremize, çiftçi ailelerimize ekonomik refah yönünde katma değer sağlanacaktır. Su ile çiftçimize de şehrimize de bereket gelecek. Kayseri’mize de ülkemize de hayırlı bereketli olsun diliyorum.”

Proje çerçevesinde, Develi-Çomaklı, Develi-Gazi, Develi-Öksüt, Develi-Sarıkaya, Develi-Saraycık, Talas-Başakpınar, Talas-Alaybeyli, Yeşilhisar-Merkez, Yeşilhisar-Akköy, Yeşilhisar-Kale, Yeşilhisar-Erdemli, Yeşilhisar-Keşlik, Yeşilhisar-Doğanlı, Tomarza-Avşarsöğütlü, Tomarza-Kesir, Tomarza-Çayinli ve Tomarza-Şıhbarak’ta 12 milyon 6823 bin TL bedelli 17 adedin ihalesi yapılarak, çalışmalara başlandı. Akkışla-Merkez, Akkışla-Kululu, Akkışla-Ganişeyh, Akkışla- Uğurlu 1.kısım, Akkışla-Ganişeyh 2.Kısım, Akkışla-Gümüssu, Bünyan-Merkez, Bünyan-Koyunabdal, Sarıoğlan-Karaözü, Felahiye-Büyüktorman, Felahiye-Merkez, Özvatan-Merkez, Özvatan-Tuğlaşah, Özvatan-Kermelik, Pınarbaşı-Yeregeçen, Pınarbaşı-Küçügürleğen, Pınarbaşı-Tersakan, Pınarbaşı-Cinliören, Sarız-Değirmentaş, Sarız-Tavla, Sarız-Kırkısrak, Sarız-Yaylacı, Sarız-İncedere, Sarız-Tekneli, Yahyalı-Burhaniye, Yahyalı-Derebağ ve Yahyalı-Çavdaruşağı’nda 28 adedinin ihale işlemleri devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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