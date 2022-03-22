Başkan Büyükkılıç: '3 yılda 300 bin fidan diktik'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla çağrıda bulunarak, '3 yılda 300 bin fidan diktik. Geleceğimiz için, ormanlar yetiştirmeli, ülkemizin dört bir köşesini ağaçlarla donatmalıyız' dedi.

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  • 22.03.2022 11:46
  • Güncelleme: 22.03.2022 12:01
Başkan Büyükkılıç: '3 yılda 300 bin fidan diktik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla çağrıda bulunarak, “3 yılda 300 bin fidan diktik. Geleceğimiz için, ormanlar yetiştirmeli, ülkemizin dört bir köşesini ağaçlarla donatmalıyız” dedi.

21-26 Mart Orman Haftası olarak kutlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevre hassasiyeti ile verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerle, yeşil bir kent oluşturmak ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakmak için binlerce fidan dikerek önemli çalışmalara imza attı.

Büyükşehir Belediyesi’nin her canlıya önem verdiği gibi ağaç ve ormanlara da ayrı bir önem verdiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Ağaç bayramı diyebileceğimiz anlamlı bir teması bulunan Orman Haftası’nı kutluyoruz. Her canlıyı ne kadar önemsiyorsak, ağaç ve ormanları da o kadar önemsiyoruz. Ağaçsız, ormansız bir dünya düşünmek mümkün değildir. Peygamber Efendimiz(sav) ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin’ buyurmuştur. Bu şiarla fidanlar dikmeye, ormanlar oluşturmaya gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

Ağaç olan, orman olan yerde bir yaşam döngüsü olacağını belirten Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak son üç yılda, her yıl 100 bin fidan olmak üzere toplam 300 bin fidan diktik. Öte yandan 2021 yılında Büyükşehir fidanlığımızda yetiştirdiğimiz 35 bin 950 ibreli fidanı, 6 bin 662 yapraklı fidanı, 316 bin 91 adet süs bitkisi ve çalı gurubu fidanını toprakla buluşturduk. Bunun yanında Gesi Vadisi’nde 10 bin sarıçam fidanı dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca Derevenk Viyadüğü yamaçlarında susuz bitki yetiştirme aparatı ile diktiğimiz bin adet sedir ağacının, yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğunu gördük. Susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde fidanlar, dikildiği günden itibaren herhangi bir sulama yapmadan büyüdü. Kısacası daha yeşil bir Kayseri için çalıştık. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek ve daha yeşil bir Kayseri’yi gelecek nesillere bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Orman Haftası dolayısıyla çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm hemşehrilerimize, en büyük zenginliğimiz olan ve dünya için hayati öneme sahip olan ağaçlar ve ormanlar için fidan dikme çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte, ormanlık alanlar, bağlar bahçeler ve parklar gibi alanlara fidan dikmek için gayret gösterelim. Unutmamalıyız ki bizler geçmişimizden aldığımız eşsiz mirası daha da güzelleştirerek, daha da zenginleştirerek gelecek nesillere bırakmalıyız. Geleceğimiz için ormanlar yetiştirmeli, ülkemizin dört bir köşesini ağaçlarla donatmalıyız. Gelecek nesillere miras bırakacağımız yeşil bir dünyayı hep birlikte oluşturalım.”

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İHA

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