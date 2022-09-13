Başkan Ay'dan özel okul çıkışı

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, özel okulların adeta bir ticarethaneye dönüştüğünü söyledi.

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  • 13.09.2022 09:20
  • Güncelleme: 13.09.2022 09:20
Başkan Ay'dan özel okul çıkışı

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, KayseRadar, TV Kayseri ve Hunat TV ortak yayına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Özel okulların adete bir ticarethane mantığı ile hareket ettiğini söyleyen Ay, bu konunun çok ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi. Ay, "Özel okullarda, okuldan çok ticarethane mantığın olduğu için adamlar direk sözleşme alıyor. Okul idaresi, diyor ki ben bir firmayla anlaştım, velilere de servis arkadaşların numaralarını her şeyini gönderiyor. Bizim anlaştığımız servisici arkadaş budur diyor, yönlendirmeyi tamamen kendileri yapıyor. Kayseri'de bizim hizmet verdiğimiz belki 200 tane devlet okulu var böyle bir şikayet duyabilir misiniz, duyamazsınız. Telefon numaranız  tüm vatandaşlarımız da hemen hemen var. Kayseri'de en kolay ulaşılan insanlardan birtanesiyim. Odamızın telefonu sürekli açık 3 tane arkadaşımız özellikle bu dönemlerde tüm Kayseri halkının emrinde hizmet veriyor. Olağanüstü bir durum olduğu zaman, günün her saati gecede olsa beni tüm halkımız istediği saatte arayabilir. Bizim bu konuda en ufak bir endişemiz yok, Biz burada sadece servisci esnafın hakkını korumakla mükellef değiliz, ortada bir haksızlık olursa hem velilerimiz hem servisci esnafımız  arasında köprü olmakla mükellefiz" şeklinde konuştu.

1ha

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