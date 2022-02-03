Başkan Amca'nın tiyatro hediyesi çocukları mutlu etti

Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatilindeki çocuklara yönelik hazırladığı Nasreddin Hoca adlı tiyatro oyunu çocuklardan tam not aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın karnelerini alarak sömestr tatiline giren çocuklar için hazırlattığı tiyatro oyunu, kar ve soğuk hava nedeniyle iki haftalık tatilin çoğu günlerini evlerinde geçiren çocukları mutlu etti. Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda sahneye konan ve yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu’nun yaptığı tek perdelik oyuna çocuklar ve ebeveynleri akın etti. Çocuklar, Nasreddin Hoca şenlikleri adı altında dans, müzik, eğlence, biraz gülmece ve biraz düşünmece ile keyifli dakikalar yaşadı.

Yaklaşık 45 dakika boyunca zaman zaman hem eğlenip hem de gülen çocuklar oyunun sonunda salondan mutlu bir şekilde ayrılırken, velileri de bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Oyunun bitiminde görüşlerini paylaşan ebeveynler, “Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Tatilde kar nedeniyle bir yere çıkamamışlardı. Çocuklar evde sıkılıyordu. Belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Çocuklar da oyunla ilgili düşüncelerini, “Çok güzel bir oyundu. Çok beğendim. Eğlenceliydi. Başkan Amca’ya çok teşekkürler. Tatilde böyle bir tiyatroda çok eğlendim” şeklinde paylaştı.

Nasreddin Hoca Çocuk Oyunu, hafta içi gelemeyenler için 6 Şubat Pazar günü Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 11.00 ve 14.00’te iki seans olarak yeniden ücretsiz olarak sahnelenecek.