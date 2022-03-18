Başkan Altun, bakkallardan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye olarak Ramazan ayında yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Belediye olarak Ramazan’a hazır olduklarının belirten Altun, “Pandemiden dolayı 2 yıldır Ramazan’ı evlerimizde yaşadık. Belediye olarak da çok fazla etkinlik yapmamıza mevcut ortam izin vermedi ama bu yıl inşallah ramazana çok güzel hazırlıklarımız var. Özellikle Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşmemizden sonra ramazan ayında Bünyan ilçesinde konservatuar tarafından Türk halk müziği konserleri verilecek. Bunu şimdiden Bünyan halkına müjdelemek istiyorum” dedi.

‘BAKKALLARDAN ALIP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIYORUZ’

Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ve zekat ayı olduğunu anımsatan Başkan Altun, ilçedeki bakkallardan satın aldıkları iaşe paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını anlattı. Bu uygulamayı 3 senedir yaptıklarını belirten Altun, “Biliyorsunuz ramazan demek maneviyat demek özellikle de zekat ayı demek. Bunun için de belediyemizin hazırlamış olduğu iaşeler var. Ben diğer belediyelerden farklı olarak 3 yıldır bu geleneği sürdürüyorum. Zincir marketlerden değil, mahallemizin bakkalı dediğimiz Bünyan’daki tüm bakkallardan 40’ar, 50’şer koli gıda alarak bin kadar iaşe paketi hazırlattık. Hem esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın ihtiyacını gidermek adına dağıtacağız. Bu da 3 yıldır müthiş bir sinerji getirdi. Hem vatandaşımız hem esnafımız bu yönden teşekkür ediyorlar. Özellikle vatandaşlarımızın vermiş olduğu hayırların rabbim katında hayır görmesini diliyoruz. Bu ramazan havalar müsait olursa, sağlık da el verirse ailelerimizle iftar açmaya gayret edeceğiz. Onlarla birlikte bu mutluluğu yaşayacağız” diye konuştu.

‘BU YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR’

Yıl içerisinde hayata geçirilecek projelerden de bahseden Başkan Altun, “Yıllardır beklediğimiz çöp transfer merkezi bitme noktasına geldi. İnşallah mayıs ayından itibaren Bünyan’ın ortasına dökülen o kötü görüntüden uzaklaşıp, modern bir transfer merkezimiz olacak. Buradaki çöpü de şehir merkezine aktaracağız, aktarma istasyonumuz olacak. Yıllardır beklediğimiz pazar yerinin de bütün kamulaştırılması yapıldı. Yaklaşık 1 hafta içerisinde de Büyükşehir belediyesi tarafından ihaleye çıkacak. Sadece kapalı pazar değil yan tarafında da mini terminal var. İnşallah vatandaşımız modern bir Pazar yerine kavuşmuş olacak. Bünyan’ı heyecanlandıran en önemli projelerden biri ise yarı olimpik bir yüzme havuzu ilçemize kazandıracağız. Bunlar bizim bu yıl içerisinde düşündüğümüz en büyük projeler” ifadelerini kullandı.

