Başkan Alparslan, güven tazeledi

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası’nda seçim olağan genel kurul düzenlendi. Seçimlerde 3 oda üyesi başkanlığa adaylığını koydu. Rıfat Alparslan, Serhat Özkardeş, Ahmet Şengül adaylığında gerçekleşen seçimde, Rıfat Alparslan 497 oy alarak seçimi kazandı. Seçimi kazanarak güven tazeleyen Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan şu açıklamalarda bulundu: “20 yıllık başkanım. Tekrar seçilmem beni onure etti. Bu görevi layıkıyla yapacağım.”