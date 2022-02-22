Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Yusuf Beyazıt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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  • 22.02.2022 11:50
  • Güncelleme: 22.02.2022 12:23
Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Yusuf Beyazıt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tokat Milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt’ı, TBMM’deki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

İHA

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