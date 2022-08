Başkan Akay'a Boğazlıyan'da sevgi seli

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 31 Ağustos’ta yapılacak mali genel kurul öncesinde Boğazlıyan’da çiftçilerle buluştu. İlçe girişinde bin ’in üzerinde araç ve traktörden oluşan konvoyla karşılanan Başkan Akay, büyük coşku ve heyecanla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce çiftçiye seslendi. Başkan Akay’ı bağrına basan Boğazlıyanlı çiftçiler, Akay’a desteklerinin tam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

31 Ağustos’ta Kayseri Kadir Has Stadyumunda gerçekleştirilecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu öncesinde Başkan Hüseyin Akay, Boğazlıyan’da düzenlenen mitinge katıldı. Binin üzerinde traktör ve aracın katıldığı konvoy ile ilçe girişinde karşılanan Başkan Akay, konvoy eşliğinde miting alanına geldi. Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce çiftçi Başkan Akay’a büyük sevgi gösterdi. Alanda çiftçilere seslenen Başkan Akay, çiftçinin gösterdiği güvene, sevgiye, desteğe layık olmak için geceyi gündüze katarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Batmış bir fabrikayı kurtarmak için görevlendirildiklerini hatırlatan Başkan Akay, bugün gelinen noktada Kayseri Şeker’in Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinden biri haline geldiğini ve ‘pırlanta şirket’ olarak anıldığını belirtti. Amacı fabrikaya çökmek olan bir güruhun, her zamanki gibi algıyla, yalanla, iftirayla ortaya çıktıklarına dikkatleri çeken Başkan Akay; "Bunlar hedefe giden yolda, her şeyi mubah görüyorlar. Bunların derdi, çiftçinin refahı, mutluluğu değil. Bunların derdi fabrikaya çökmek, yediniz, yediniz doymadınız mı?" diye seslendi. Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 124 milyon Euro’ya ihale edilmesine rağmen 257 milyon Euro’ya mal edildiğini ve bu rakamın da "93 milyon Euro’nu biz ödedik" diyen Başkan Akay, ’nerde bu kadar para?’ diye sordu. Boğazlıyan Fabrikası’nın isim hakkının da kendi dönemlerinde mahkeme kararıyla alındığını kaydeden Başkan Akay, fabrikanın ve Boğazlıyan’ın doğalgaz dağıtım hattı bedelinin de yine kendi dönemlerinde ödendiğini aktardı. Başkan Akay, önceki dönemde yapılan ve zarar eden Pansu, Güneş Hastanesi ve Gaziantep’teki jelibon fabrikasını kapatarak, Kayseri Şeker’i çok büyük bir zarar yükünden kurtardıklarını kaydetti. İstanbul Bayrampaşa’daki, Konya Şeker ile ortak olunan arsayı da hem Konya Şeker’in satış talebini hem de Bayrampaşa Belediyesi’nin bu alanı deprem sığınma alanı olarak değerlendirme niyetini dikkate alarak tam zamanında elden çıkarttıklarını söyledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde üye güncellemesi yaptıklarını da ifade eden Başkan Akay, bu çalışmanın da mevzuat ve yasaya uygun bir biçimde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Akay "Böylelikle bu fabrikalar üretim yapan gerçek çiftçilerin oldu" dedi.

Mitingde Boğazlıyan’a yatırımlarının devam edeceği müjdesini veren Başkan Akay, 40 bin tonluk lisanslı depo yatırımının 60 bin tona çıkarılacağını ayrıca Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’ne de küspe paketlemede kullanılan ambalajın fabrikasını kuracaklarını aktardı. Yönetim Kurulu’nun 1 milyon 350 bin lira kar payı aldığını yönünde ortaya atılan iddialara da cevap veren Başkan Akay; ne yönetim kurulu üyelerine, ne de Kayseri Şeker’in hissedarlarına kar payı dağıtılmayacağını söyledi.

"Pancar fiyatımız örnek olacak"

Pancar bedelini Eylül ayı başında açıklayacaklarını da dile getiren Başkan Akay, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Kayseri Şeker’in açıklayacağı pancar alım fiyatı tüm Türkiye’ye örnek olacak. Çiftçimizin kazanacağı fiyatı açıklayacağız" dedi. Başkan Akay büyük coşku ve heyecana sahne olan Boğazlıyan mitingini, "Yozgat Sürmelisinde diyor ki; ’Ölüp de mezara girdiğim zaman, ben susayım, kemiklerim söylesin’. İşin doğrusu, bugün ben sustum siz en güzel şekilde konuştunuz, en güzel şekilde cevap verdiniz. Siz istedikten sonra size hizmetten ölmeden elimi çekmem" diyerek; Boğazlıyanlı çiftçileri 31 Ağustos’ta yapılacak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu’na davet etti.