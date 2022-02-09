Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen şeker sektörüne ilişkin toplantıya katıldı.

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  • 09.02.2022 11:32
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:06
Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen şeker sektörüne ilişkin toplantıya katıldı.

Şeker sektörünün masaya yatırıldığı toplantıda, Türk Şeker dışındaki özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve ilgili Daire Başkanı hazır bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen ve özel sektör şeker fabrikalarının tümünün katıldığı toplantıda şeker sektörünün genel durumu, şeker üretimi ve şeker arzı konuları değerlendirildi. Faydalı olduğuna inandığım toplantıyı düzenlediği ve şeker sektörüne yakın ilgisi için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İHA

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