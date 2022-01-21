Başkan Akay: 'Hedefimiz üretim odaklı projeler'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkamı Dr. Muhammed Adak'ı ziyaret etti. Başkan Akay, TKDK'nın çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme destekleri konusunda yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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  • 21.01.2022 14:10
  • Güncelleme: 21.01.2022 14:48
Başkan Akay: 'Hedefimiz üretim odaklı projeler'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkamı Dr. Muhammed Adak’ı ziyaret etti. Başkan Akay, TKDK’nın çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme destekleri konusunda yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkamı Dr. Muhammed Adak’ın yakın ilgi ve samimi yaklaşımına teşekkür eden Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, TKDK’nın sağladığı hibe ve diğer avantajlı desteklerden çiftçilerin en iyi şekilde faydalanması için görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti. Çiftçinin daha fazla üretimle, daha fazla gelir elde etmesini hedeflediklerini kaydeden Başkan Akay; ‘TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak ile oldukça yararlı bir görüşmemiz oldu. İpard kapsamında kullanılacak hibe krediler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Çiftçilerimiz için üretim odaklı yeni projelerin gündeme geleceğine inanıyorum’ diye konuştu.

İHA

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