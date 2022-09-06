Başkan Savran, çalışma alanlarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki yol bakım ve onarım gibi birçok çalışma noktasında hem çalışanlar hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 06.09.2022 15:16
  • Güncelleme: 06.09.2022 15:16
Başkan Savran, çalışma alanlarını inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki yol bakım ve onarım gibi birçok çalışma noktasında hem çalışanlar hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah saat 08.30’dan itibaren belediye ekiplerinin 18 farklı noktadaki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün mahallelerdeki yol bakım ve onarım, altyapı yenileme, park yapımı, yaya kaldırımı onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını tek tek gezen Başkan Savran, gittiği çalışma alanlarında ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, karşılaştığı mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Başkan Savran’a incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan’da eşlik etti.

Belediye ekiplerinin Mart ayından itibaren altyapı yenileme, sıcak asfalt, park yapım ve onarım çalışmaları için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ve mevsim şartları el verdiği sürece bu tempoyu sürdürerek çalışacaklarını kaydeden Savran, mahallelerdeki çalışmalar esnasında kendilerine her şartta destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Bu özellikle altyapı yenileme ve sıcak asfalt konusunda bir rekora imza attıklarını vurgulayan Savran yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm bu çalışmaları yaparken ‘Altyapı cesaret, destek ve sabır ister’ demiştik, sağ olsun vatandaşlarımız sabretti, destek verdi, biz de cesaret ettik, birçok mahallede altyapı sorununu bitirdik. Gerek altyapı gerekse sıcak asfalt maliyetleri yüksek hizmetler ama vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Onlar her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar. İnşallah şehrimizi güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yaşamlarını konforlu, huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdüreceklerdir. Temennimiz duamız odur. Şehrimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya kararlıyız. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız.” dedi.

İHA

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