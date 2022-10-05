Basın Kanunu TBMM’de: ilk iki madde kabul edildi

Buna göre İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda Basın Kanunlarında Değişiklik Yapılması konusuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda ilk iki madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınacak. Radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.