Başhekim Funda Kıranatlıoğlu Fırat: “Uzaktan tedavi yapılabilecek”

Sağlık Bakanlığı tarafından bilişim teknolojileri ile sağlık alanında teknoloji yaygınlaşarak ilerlenmesinin amaçlanmasıyla HIMSS EMRAM belgesi veriliyor. 7 seviyelik belgeyi Kayseri’de ilk alan hastane Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu. HIMMS EMRAM 6 seviyesine ulaşarak belgeyi almaya hak kazanan ve ‘İlk dijital hastane’ olmasıyla ilgili açıklama yapan hastane Başhekimi Funda Kıranatlıoğlu Fırat, hastanedeki bütün işlemlerin elektronik ortamdan takip edildiğini kayıtlara bağlı olarak da hastalara doğru şekilde ilaç uygulandığını söyledi.

‘DİJİTAL HASTANEDEKİ AMACIMIZ ELEKTRONİK ŞEKİLDE YAPILMASIYLA İŞLERİN KOLAYLAŞMASIDIR’

Dijital hastane sayesinde işlerin kolaylaştığını vurgulayan Fırat, “Dijital hastanedeki amacımız elektronik ortamda hastaların bilgilerinin kaydedilmesi, ilaçlarının yazılması yani arşivlerinin orada toplanmasıdır. Bu sayede hastanelerde kağıt israfı önlenmiş oluyor. EKG cihazı, solunum fonksiyon cihazı gibi birçok cihazda entegrasyon sağlanmış oldu. Radyolojik görüntülere ulaşmak çok daha rahat hale geldi. Hastalar geldiği zaman önceki bilgilerine ulaşmak zor oluyordu artık dijital hastane sayesinde bilgilere daha kolay ulaşım sağlanıyor. Önceden hekimlerin yazıları okunamazdı; hastalara yanlış ilaçlar verilirdi ve uygulama yolları yanlış yapılırdı. Bu durumda elektronik ortamda kayıt altında olduğu için doğru bir şekilde hastaya ilaç uygulanabiliyor. Hangi hekimin veya hemşirenin ne uyguladığı görülebiliyor” dedi.

‘TELETIP SİSTEMİ İLE UZAKTAN TEDAVİ MÜMKÜN OLABİLECEK’

Bazı hastalıklarda hekimin ve hastanın görüntü yöntemiyle iletişim kurulabildiğini de belirten Başhekim Fırat, “Yaklaşık 5 yıllık bir serüvendi. Uzun zamandır uğraşıyoruz. Hem teknolojik anlamda bu altyapının sağlanması hem de hastanenin bütün ekibinin buna dahil edilmesi için epey uğraşıldı. 18 Mart’ta bu belgeyi almaya hak kazandık. 7 seviyeli HİMSS EMRAM’da 6’ncı seviyedeyiz. İlk dijital hastane olduğumuz için de gururluyuz. Bir üst seviye için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede zaman kaybı azalacak, hem hastalar hem de hekimler için daha kolay olacak. Yanlış uygulamalardan kaçınılmış, kağıt israfı önlenmiş olacak. Birçok belgeye anında ulaşım sağlanabilecek. Hastalar uzaktan da olsa bazı tedavilere ulaşabilecekler. Tele tıp sistemi ile de bazı hastalıklarda hekimin ve hastanın hastaneye gelmesine gerek kalmadan görüntüleme yöntemiyle tedavi uygulanabilecek” şeklinde konuştu.

