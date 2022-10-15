Bartın'daki maden kazasında can kaybı 28'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve birçok sağlık ekibi intikal etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

Meydana gelen feci kazada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağında meydana gelen patlamada 26 madencinin hayatını kaybettiğini, 58 işçinin kurtarıldığını ve halen 15 madencinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbon monoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil” ifadelerini kullandı.