Bartın'daki maden kazasında can kaybı 28'e yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada can kaybı 28'e yükselirken 11 yaralının tedavisi devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 15.10.2022 11:06
  • Güncelleme: 15.10.2022 11:06
Bartın'daki maden kazasında can kaybı 28'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve birçok sağlık ekibi intikal etti.  
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bartın’daki  patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” dedi.
Meydana gelen feci kazada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağında meydana gelen patlamada 26 madencinin hayatını kaybettiğini, 58 işçinin kurtarıldığını ve halen 15 madencinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. 
Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbon monoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri'yi gezdi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri’yi gezdi

DAHA FAZLA
Ahmet Rifat Çalıka'nın anıları kitaplaştırıldı

Ahmet Rifat Çalıka’nın anıları kitaplaştırıldı

Amasra'da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Amasra’da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı