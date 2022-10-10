Baro Başkanılığını Ali Köse, yönetimde çoğunluğu Oğuz Erinç aldı

Başkan seçilen Ali Köse'nin yönetim kadrosunda Oğuz Erinç'in yönetim listesindeki kişilerin çoğunluk olması dikkat çekti.

Kayseri Barosu’nda pandemi nedeniyle önceki genel kurul 1 yıl gecikmeli olarak geçen sene yapılmıştı. Baro seçimlerinin çift sayılı yıllarda yapılması şartı nedeniyle Kayseri Barosu bu sene de genel kurula gitti. Seçim ise bugün Adliye Sarayı içindeki Kayseri Barosu’nda yapıldı.

Oy kullanımının ardından sayıma geçildi. Açıklanan resmi olmayan sonuca göre mevcut başkan Ali Köse 711 oy alarak yeniden başkan oldu. Oğuz Erinç 706, Mehmet Özer ise 507 oy aldı. Başkan seçilen Ali Köse'nin yönetim kadrosunda Oğuz Erinç'in yönetim listesindeki kişilerin çoğunluk olması dikkat çekti.

Böylelikle Başkan Köse'nin yönetim listesini, 5'i Oğuz Erinç'in listesinden, 4'ü Köse'nin kendi listesinden 1'i de Mehmet Özer'in listesinden isimler oluşturdu. Ali Köse yönetim listesinde, Oğuz Erinç'in listesindeki isimler daha fazla bulundu.