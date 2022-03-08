Baro Başkanı Ali Köse: “Yeni yasalara ihtiyaç var”

Kayseri Barosuna bağlı avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sundu. Burada konuşan Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, bütün kadınların bu özel gününün kutladı. Kadınlar için daha eşit ve şiddet olmayan bir dünya olması noktasında kararlılıklarını sürdürdüklerinin belirten Köse, “Ben bu konu hakkında duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle birlikte yeniden dünya kadın hakları günün kutluyorum. Yeni yasalara ihtiyaç var. Ama öncelikle anlayış değişmeli. Temel olarak anlayışı değiştirirsek kadın hakları ile ilgili bütün sorunları çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“VAR OLAN YASALARIN KULLANILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Kadın hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Eylem Sarıoğlu da, “Biz öncelikle şuan var olan yasaların tam olarak kullanılmasını talep ediyoruz. Anayasada tanınan eşitlik hakkımızın, medeni kanunda yer alan haklarımızın ve çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmasını istiyorum. Toplumun ve yaşamın her alanında kadınlara tam eşitliğin sağlanması için uğraşıyoruz. Baro ve kadın avukatlar olarak bu mücadelenin en önünde yer almaya devam edeceğiz. Son dönemde medeni kanundan kaynaklı haklarımıza yönelik bir takım çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin bilgilerimiz mevcuttur. Bizler buna asla ödün vermeyeceğiz. Bizler eşit bir hayat ve kanunların uygulanması için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.