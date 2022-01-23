Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı

Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

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  • 23.01.2022 00:18
  • Güncelleme: 23.01.2022 00:18
Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

Edinilen bilgiye olay 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.’nın kullandığı 38 ADG 349 plakalı aracın önüne atladığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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