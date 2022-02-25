Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

 Kayseri'de banyo yaptığı sırada kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Ayhan Şito, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

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  • 25.02.2022 19:29
  • Güncelleme: 25.02.2022 19:29
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı doğumlu Ayhan Şito, sabah işe gitmeden önce duşa girdi. Uzun süre duştan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen ailesi, kapıyı açamayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Banyo kapı açıldığında Şito'nu yerde hareketsiz şekilde yattığını gören sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ancak şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın, duşta kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan Şito’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şito’nun kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Otopsi sonrası Şito’nun cenazesi, İldem’de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

1ha

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