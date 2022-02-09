Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, Bandırmaspor’a konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Zorbay Küçük oturacak. Küçük’e, AVAR olarak Serkan Ok ve Hasan Kaçar eşlik edecek.