Balkondan düşerek ölen kadının eşinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de 11. kattan düşerek hayatını kaybeden kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Emniyet güçleri tarafından yoğun tedbir alınarak başlayan dava; Kayseri Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Davaya tutuksuz yargılanan sanık H.D.E. ve maktul R.E.E. nin ağabeyi B.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen komşusu ifadesinde; "Olayın olduğu gece sabah tatile gideceğimiz için eşimle beraber saat 04.00 gibi uyandık. Eşim ve baldızım eşyaları hazırlarken ben de evde yeni doğan bebeğimiz olduğu için mutfak balkonunda sigara içiyordum O arada eşim salon tarafındaki balkonda eşyaları hazırlarken maktulün düştüğünü görünce bağırdı. Ben de balkonlar aynı cephe olduğu için aşağı baktığımda maktulün yerde yattığını gördüm. Eşim sağlıkçı olduğu için müdahale etmek adına aşağı indi. Ama maktulün eşi kimsenin müdahale etmesini istemedi. Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için eşim müdahale edemedi" dedi.

Sanık H.D.E. ise savunmasında; "Olay günü kendimde değildim. Çok üzgündüm, hatta eşimin annesiyle beraber üstünü biz giydirdik. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti tanık eşinin dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

20 Haziran 2021 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda R.E.E; 11. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, olayın ardından gözaltına alınan H.D.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.