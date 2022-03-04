Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

 Kayseri'de hava almak için çıktığı balkondan beton zemine düşen Selçuk Bostancı hayatını kaybetti.

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  • 04.03.2022 11:36
  • Güncelleme: 04.03.2022 11:36
Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Selçuk Bostancı, hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düşen Bostancı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı adamı Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Selçuk Bostancı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çok yönlü soruşturma başlattı.

1ha

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