Balinaları kurtarma operasyonu

A﻿vustralya'da Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı

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  • 24.09.2022 20:25
  • Güncelleme: 24.09.2022 20:25
Balinaları kurtarma operasyonu

Kara (kılavuz) balina oldukları tahmin edilen sürünün yarısının hala canlı olduğu sanılıyor. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balinaların Macquarie Limanı girişindeki düz kumsala neden girdikleri bilinmiyor. İki yıl önce de aynı bölgede çok sayıda balina kıyıya vurmuştu. Salı günü de Tazmanya'nın kuzeyinde henüz yetişkinliğe ulaşmamış 14 ispermeçet balinasının kıyıya vurmuş cesetleri bulunmuştu.

Uzmanlar, 230 balinayı kurtarma çalışmasının planlandığını, ancak lokasyon nedeniyle bunun "karmaşık" bir operasyon olacağı uyarısında bulundu.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Dairesi'nden yapılan açıklamada "Balinaların yarısı canlı görünüyor" denildi.

Ancak balinaların bulunduğu liman, ıssız bir bölgede geniş ve sığ bir körfezde yer alıyor ve bu gece daha fazla balinanın ölebileceği belirtiliyor.

Bölge halkı balinaları battaniyelerle sarıp üzerlerine kovalarla su dökerek canlı tutmaya çalışıyor.

Yetkililer, deniz canlılarını koruma uzmanlarının olay yerine ulaştıktan sonra hala sağ ve yüzebilecek durumda olan balinaları yeniden açık denize doğru yüzdürmeye çalışacaklarını bildirdi.

Eylül 2020'de aynı limanda 500'e yakın kara balina kıyıya vurmuş, bunlardan 100 kadarı kurtarılmıştı.

Kurumsal Haber

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