Balıkçılara destek ödemesi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında balıkçılara para ödemesi yapılacağını duyurdu.

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  • 31.01.2022 16:40
  • Güncelleme: 31.01.2022 16:40
Balıkçılara destek ödemesi

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi 2022 yılı başvuruları bugün (31 Ocak 2022) başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi sitesinde destekleme ödemelerinin gemilere ve boy uzunluğuna bakılarak yapılacağını açıkladı. 
Buna göre uzunluğu; 
*4,99 metreye kadar olan gemilere 1000 TL , 
*5-7,99 metre arası olan gemilere 1250 TL , 
*8-9,99 metre arası olan gemilere 1350 TL , 
*10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 1.450 lira ödenecek. 

Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli "Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi"ne sahip olması gerekiyor. Birden fazla gemisi olan balıkçılar, her gemisi için ayrı ayrı başvuru yapabilecek. Destekleme başvuruları, balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvurular 25 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

BGC

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