Balık tüketimi yoğun ilgi görmüyor

Kayseri’de balıkçı esnafı Ercan Tunç, şu anda balık satışlarında yoğunluk olmadığını söylerken, kış sezonunda satışların bu döneme göre düzelebileceğini ifade etti.

Av yasağının 1 Eylül’den itibaren kalkmasıyla balıkçılar da tezgahlarını doldurmaya başladı. Ancak mevsim gözetmeksizin vitamin kaynağı olarak tüketilmesi gereken balık şu anda ilgi görmüyor. Kayseri’de esnaflık yapan balıkçı Ercan Tunç, vatandaşların şu an için balık tüketimine ilgi göstermediğini söylerken, eskisi gibi satış olmadığını dile getirdi.

‘VATANDAŞLAR HAVA SICAKKEN BALIK TÜKETMİYOR’

Havaların soğumasıyla tezgaha olan ilginin artacağını düşündüğünü belirten esnaf Tunç, “Bu sene çok balık var. Av yasağı kalktıktan sonra palamut çoğaldı, istavrit ve hamsi geldi. Havalar sıcakken vatandaşlar balık almıyor. Havalar soğuduğunda satışlar daha iyi olacak ancak vatandaş da hava sıcak diyor, para yok diyor alışveriş yapamıyor” dedi.

‘BÖYLE GİDERSE SATIŞ YAPAMAYIZ’

Yaklaşık 20 gündür av yasağı kalkması sebebiyle tezgahların balıkla dolmuş olmasına rağmen yoğun satış olmadığını ifade eden Tunç, ”Böyle giderse kışın satış yapamayacak gibiyiz, şu anda eski satışlarımız yok. Kimisi para yok diyor kimisi de kar yağmadan balık tüketmem diyor. Şu an alışveriş yapanlar ise palamut, hamsi ve istavrit alıyor. İlerleyen süreçlerde de hamsi, istavrit ve çinekop mevsimi açılıyor. Umarım sezon iyi geçer” diye konuştu.

Tezgahlarda yer alan balık fiyatları ise şu şekilde;

Hamsi: 45 TL

İstavrit: 30 TL

Palamut: 50 TL

Levrek: 135 TL

Çupra: 110 TL

Kefal: 65 TL.