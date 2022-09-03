Balık sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte Kayseri'deki balıkçılarda tezgahlar balıkla doldu. Balıkçı Ali Akçakaya, 'Balıklarımız yeni çıkmasına karşın fiyatlar da uygun' dedi.

PAYLAŞ
  • 03.09.2022 12:15
  • Güncelleme: 03.09.2022 17:15
Balık sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte Kayseri’deki balıkçılarda tezgahlar balıkla doldu. Balıkçı Ali Akçakaya, “Balıklarımız yeni çıkmasına karşın fiyatlar da uygun” dedi.

1 Eylül itibariyle balıkta av yasağı kalktı. Balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek, denize açıldı. Av yasağının kalkması ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte Kayseri’deki balık tezgahları da çeşit çeşit balıkla doldu. Balığa olan hasretin bittiğini ve balıkların gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, ”Bol ve bereketli olmasını diliyoruz. 4 buçuk ay sonra balıklarımızın yeni çıkmasına karşın fiyatlarda uygun. İnşallah daha da bol olur. Daha bereketli bir sezon olur. Herkes bol bol balık yer. Başlangıç olarak istavrit çıktı. Arkasından hamsi, sardalya ve palamut göstermeye başladı. Beklentiler yüksek ama ilerleyen günlerde belli olacak. Av yasağının bitmesiyle beraber en başta kendini palamut balığı gösterir. Palamut balığının da pandeminden dolayı avcılığı biraz az yapıldı. Ondan dolayı şu anda biraz bol gösteriyor. Suların sıcak olması, avcılığın biraz daha kontrollü geçmesi bunlarda tabi balıkçılığın miktarını etkiliyor. Hamsinin sezon açılmadan önceki fiyatları 70-80 TL civarındaydı. Şu anda 40-50 TL civarında seyretmekte. Palamut balığının fiyatı 70-80 TL gibi bir rakama satılıyordu, şimdi 50-60 TL’ye düştü. İstavrit balığı 40-50 TL’ye düştü. Fiyat makul dereceye düştü” diye konuştu.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Akçakaya, “Vatandaşlarımıza zamanında ve mevsiminde balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık her zaman olmuyor. Denizden belirli bir zamanda çıkıyor. Aynı meyve sebze gibi, insanlarımızı bunu mevsiminde doğru ve bilinçli bir şekilde tüketmeliler. Alırken, aldıkları ürüne dikkat etsinler. Güvendikleri yerden alışveriş yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
UND Başkan Yardımcısı Bilen: 'Tam mütekabiliyet uluslararası taşımanın ilacıdır'

UND Başkan Yardımcısı Bilen: 'Tam mütekabiliyet uluslararası taşımanın ilacıdır'

Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

Erciyes'in güzelliklerini pozlamak için astro fotoğraf eğitimi

Erciyes'in güzelliklerini pozlamak için astro fotoğraf eğitimi

Balık sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu

Balık sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu

Kayseri Bilim Merkezi'ne TEKNOFEST'te yoğun ilgi

Kayseri Bilim Merkezi'ne TEKNOFEST'te yoğun ilgi

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları düşüyor

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları düşüyor

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'deki göl ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Kayseri’deki göl ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Korkusuz kadın itfaiyeciler görev başında

Korkusuz kadın itfaiyeciler görev başında

DAHA FAZLA
Benzin ve motorine zam, LPG'ye indirim beklentisi

Benzin ve motorine zam, LPG’ye indirim beklentisi

Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi

Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi

Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Fenerbahçe ile Kayserispor 53. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor 53. randevuda