Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Hasyüncü, havalar soğudukça ve balık bollaştıkça fiyatların daha da aşağı ineceğini kaydetti.

Deniz ve sulaklarda av yasağı 1 Eylül itibariyle kalktı. Balıkçı tezgâhları bir aydan fazla süredir taze balıklarla dolu. Tutulan miktara göre balık fiyatları değişirken, bu sezon palamut balığının bol olacağı belirtiliyor.

Balık sezonunu ve fiyatları değerlendiren Balıkçı Serkan Hasyüncü, sezonda geçen bir aylık süreye bakıldığında bu senenin palamut yılı olacağını söyledi. Havalar soğudukça talebin de artacağını belirten Hasyüncü, Hava soğudukça, insanların alım gücü arttıkça balığa talep de oluyor. Denizlerimizde palamut yoğunluğu var. Hamsi ise şimdilik kendini göstermedi. 1 hafta 10 günlük süresi var. Tezgahlara gelen balıklar arasında palamutun yanı sıra çupra ve levrek yoğunlukta. Şu an palamut fiyatı gayet uygun. Normalde 45-50 lira civarında ama biz bol olması nedeniyle 40 liradan satıyoruz. Bir palamut 2-3 kişiye yeter büyüklükte.” dedi.

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Balık çoğaldıkça fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Hasyüncü, “Şu an bu fiyatlar insanlara yüksek gelebilir ama ilerleyen zamanlarda balık çoğaldıkça, insanların alım gücü arttıkça, havalar soğudukça bu fiyatlar elbette düşecek” şeklinde konuştu.

Balık tezgahlarında bulunan başlıca bayık çeşitleri ve fiyatları şu şekilde:

Karadeniz hamsi: 40 lira (kilo)

Palamut: küçük 40, büyük 60 lira (tane)

Çinekop: 100-200 lira (kilo)

Lüfer: 100 lira (kilo)

Levrek: 100 lira (kilo)

Çupra: 100 lira (kilo)

Alabalık: 70 lira (kilo)

Turna: 80 lira (kilo)

Lagos: 100-150 lira (kilo)

Somon: 70 lira (kilo)

Uskumru: 60 lira

Sarı kanat: 150-200 lira (kilo)

Kalkan: 750 lira (kilo)