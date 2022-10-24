BAL Ligi: Mucurgücü: 0 - Hacılar Erciyesspor: 2

Hacılar Erciyesspor deplasmanda oynadığı maçta Mucurgücü'nü 2-0 mağlup etti.

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  • 24.10.2022 08:48
  • Güncelleme: 24.10.2022 09:08
BAL Ligi: Mucurgücü: 0 - Hacılar Erciyesspor: 2
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Hacılar Erciyesspor deplasmanda oynadığı maçta Mucurgücü’nü 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 4.haftasını galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler Kırşehir’de oynadığı maçta Mucurgücü’nü Bora Barlas ve Yusuf Karaboğa’nın golleri ile yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Kırşehir Mucur Stadı

Hakemler: Utku Doğan, Ömer Faruk Uyar, Muhammed Buğra Karaca

Mucurgücü: Gökdeniz Bilmez, Mehmet Süleyman Görgün, (Hüseyin Aksoy dk.88), Nurettin Topuz, Orhan Uzun (Batuhan Coşkun dk.78), Kasım Sun, Umut Tunç, Onur Gülderen, Buğra Özer, (Enes Kayayurt dk.88), Metehan Özden, Kerem Sefa Demir, Beytullah Kutlu, (Ali Ünal dk.78), (Kadir Aydın dk.55)

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Muhammed Yasin Turgutalp, İsmail Odabaşı, Yunus Öztürk, Bora Barlas, (Tolgahan Alan dk.46), Mehmet Tatlı, Yusuf Karaboğa, Hasan Emre Göltaş, Süleyman Yasa, (Emre Özden dk.83), Mustafa İlkay Kartal, Tolga Yıldız, Resul Özgen, (Hüseyin Öz dk.90+5)

Goller: Bora Barlas dk.13, Yusuf Karaboğa dk.90+4 (Hacılar Erciyesspor)

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İHA

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