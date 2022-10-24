BAL'da ki Kayseri takımları bu hafta 3'de 3 yaptı
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden 3 takım da hafta sonu galip gelerek 3'de 3 yapmış oldu.
- 24.10.2022 14:45
- Güncelleme: 24.10.2022 14:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil eden Develigücü Niğde ekibini evinde mağlup ederken, bu hafta deplasmanda müsabakaya çıkan Talasgücü Belediyespor, Ankara TKİ’yi Hacılar Erciyesspor ise Mucurgücü’nü mağlup etti. Kayseri’yi BAL’da temsil eden 3 takım da haftayı galibiyetle tamamladı. 4’üncü hafta sonunda Talasgücü Belediyespor 8 puanla üçüncü sırada yer bulurken Hacılar Erciyesspor aynı puanla 5’inci sırada yer buldu. Develigücü ise haftayı 6 puanla 8’inci sırada tamamladı.
1ha
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