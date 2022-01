Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Kayseri Bakkallar ve Bayiler Odası Olağan Genel Kurul yapıldı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Orhan Batur yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde başlayan genel kurula, STK başkanları, Bakkallar ve Bayiler Odası başkan adayları ve esnaflar katıldı. Mevcut başkan Orhan Batur’un yanı sıra adaylar Sedat Coşgun, Ali Çolakoğlu ve Mehmet Gözüngi başkan olmak için yarışırken, genel kurulda toplamda 852 esnaf oy kullandı. Genel kurulda konuşan başkan adayı Ali Çolakoğlu, “Seçimden seçime değil her zaman sizin yanınızda olmak için buradayız. Pandemi döneminde birçok sıkıntılar yaşadınız. Sizler pandemi döneminin gizli kahramanlarısınız. Artık yalnız değilsiniz. Sizlerin sesi olmak için buradayız. Tespit ettiğimiz sorunlar ve yapmamız gereken her türlü hususta siz değerli üyelerimizi de bilgilendirip, odamızı birlikte yöneteceğiz” dedi.

Adaylardan Sedat Coşgun ise yaptığı konuşmada, “Seçim çalışmalarımızı yaparken, hiç kimsenin arkasından konuşmamaya itina etmeye çalıştık. Sadece daha güzelini ve daha iyisini yapacağımızı üyelerimize belirtmeye çalıştık. Milli ve dini bayramlarda değerli üyelerimize toplu mesajlar göndermek için değil, kongre ve seçimlerde de toplu mesajlar ile üyelerimizi bilgilendirmek için çalıştık. Çok şükür bunu başardık diye düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Orhan Batur, 394 oy alarak yeniden başkan oldu.