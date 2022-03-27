Bakış açısını değiştirdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

Dede mesleğini ele alan Emre Göçeri isimli girişimci genç, yenilikçi bakışı ile Sivas bıçakçılığına çağ atlattı, siparişleri yetiştiremez duruma geldi.

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  • 27.03.2022 10:17
  • Güncelleme: 27.03.2022 10:17
Bakış açısını değiştirdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dede mesleğini ele alan Emre Göçeri isimli girişimci genç, yenilikçi bakışı ile Sivas bıçakçılığına çağ atlattı, siparişleri yetiştiremez duruma geldi.

Sivas’ta yaşayan Emre Göçeri, diğer gençlerin aksine dede mesleği olan Sivas bıçakçılığını sürdürmeye karar verdi. Ailesinde mesleğin 4. kuşakta sürdürücüsü olan Göçeri, Sivas bıçakçılığını dedelerinden kalan tarzda değil yenilikçi bir bakışla sürdürmeyi tercih etti. Bilindik tarzın dışına çıkan Göçeri hem metal işlemeleri hem de ürettiği bıçakların özgür sitilleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ürettiği bıçaklar kadar bıçakların pazarlanmasında da alışılan sistemin dışına çıktı. Klasik pazarlama yöntemlerini bir kenara bırakan genç, sosyal medya üzerinde açtığı sayfalarla kısa sürede on binlerce takipçiye ulaştı. Göçeri Türkiye’nin dört bir yanından aldığı siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyor. Ürettiği bıçaklar 900 TL ile 30 bin TL arasında alıcı buluyor. Girişimci gencin en büyük sıkıntısı kargodaki hukuki engeller yüzünden Avrupa ülkelerinden gelen siparişleri gönderememek.

Türkiye’de göndermedikleri yer kalmadı

Bıçakçı Emre Göçeri, Sivas bıçağını modernize ettiklerini ve Türkiye’de göndermedikleri yer kalmadığını belirterek, “29 yaşındayım 8 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Babam ‘haydi oğlu dükkana’ deyince mesleğime başladım. Mesleğimizi dedemizden devraldık babamın dedesinden geliyor 1900’lü yılların başında başlamıştır Sivas’ta. Şuan biz 4’ncü nesil olarak yapıyoruz. Türkiye’de göndermediğimiz il değil ilçe kalmadı. Biz normal Sivas bıçağı tarzında yapmıyoruz. Sivas bıçağının üzerine çok şey kattık modernize ettik. Çelikleri aşırı derecede güçlendirdik. Avrupa’dan kaliteli çelikler getirttirdik. Kendimize has modeller çıkarttık. Eski Sivas bıçakları modelleri demode oldu yenilenmek teknolojiye uyum göstermek lazım’’ dedi.

Fiyatlar özelliklere göre değişiyor

Göçeri, fiyatların bıçağın özelliklerine göre değiştiğini söyleyerek, “Dünyaya pazarlamada kargo sıkıntısına takılıyoruz. Biz normalde güzde 70 tane Türkiye içerisinde kargo çıkartıyoruz ama Avrupa’dan aşırı derecede talep var. Ancak kargoya takılıyoruz. Çakı silah sınıfında adlandırıldığı için maalesef takılıyoruz. Bunun çözümlerine bakacağız. Burada hükümetin bize destek vermesi lazım. 30 TL ile 900 TL arasında değişen fiyatlar var. Kullanılan çeliğe, malzemeye, çakı koleksiyonluk mu özel kullanıma uygun bir şey mi. Fiyatlar özelliklerine göre değişiyor’’ şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan satıyor, taleplere yetişemiyor

Emre Göçeri, sosyal medyadan satış yaptıklarını ve taleplere yetişemediklerini belirterek, “2020 yılının sonlarında biz sosyal medyaya girdik. Sosyal medyada şuan 50 bini aşkın takipçimiz var. Artık her şey sosyal medya da dönüyor. Orada insanları kandıramıyorsunuz. Her şey orada çok sabit ve şeffaf şekilde. Biz kalite ve dürüstlükten şaşmıyoruz. Teknoloji çağı zaten. Sivas’ta ki şubelerimizi küçültüp internetle daha çok büyüme hedefindeyiz. Tesadüfen girdik pandemi döneminde internet işine ama memnunuz. Bıçaklara talep çok, yetişemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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