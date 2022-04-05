Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, disiplin kuruluna sevk edildi. 

PAYLAŞ
  • 05.04.2022 16:22
  • Güncelleme: 05.04.2022 16:25
Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
Kayseri Gündem - Mustafa BALABAN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. 

Vekil Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 
Ersoy: “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti.

1ha

Mustafa BALABAN
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Baro Başkanı Köse: 'Avukatlıkla ilgili her türlü engelin ortadan kaldırılmasını istiyoruz'

Baro Başkanı Köse: 'Avukatlıkla ilgili her türlü engelin ortadan kaldırılmasını istiyoruz'

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk: 'İlçeden göçü önlemenin yolu istihdamdan geçiyor'

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk: “İlçeden göçü önlemenin yolu istihdamdan geçiyor”

Büyükşehir Spor AŞ'den 12 tesiste spor okulları

Büyükşehir Spor AŞ'den 12 tesiste spor okulları

Büyükşehir, baharın gelmesiyle fidan dikimine başladı

Büyükşehir, baharın gelmesiyle fidan dikimine başladı

Talas Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Talas Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor

Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

Kaymakam Eyyüpkoca: 'Ulupınar Balı için coğrafi işaret alacağız'

Kaymakam Eyyüpkoca: “Ulupınar Balı için coğrafi işaret alacağız”

DAHA FAZLA
Kayseri'de 3 bin fidan toprakla buluştu

Kayseri’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Büyükşehirden 'Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan' programı

Büyükşehirden 'Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan' programı

Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisiyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisiyiz'

Bir hafta Bir YAZAR: Cezmi Eşelioğlu

Bir hafta Bir YAZAR: Cezmi Eşelioğlu