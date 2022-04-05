Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Vekil Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ersoy: “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti.