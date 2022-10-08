Bakanlık ve Büyükşehir'den Tarım ve Hayvancılığa Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen koyun ve tohum dağıtımı törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Kirişci törenin ardından Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında yer alacak her projede boy göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımlarıyla, ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Sertifikalı Buğday Dağıtım Teslim Töreni’ ve ‘Küçükbaş Hayvan Üretiminin Verimliğinin Arttırılması Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Töreni’ düzendendi. Törende kentte yaşayan 30 besiciye 38 koyun, 2 koç ve ilçelerde ekim alanlarında kullanılmak üzere bin ton tohumluk buğday teslim edildi.

RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu otopark alanında düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) Koordinatörü, Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan çalışmanın berekete vesile olması temennisinde bulunarak, “Kayserimizi onurlandıran değerli Bakanımız sabahtan beri koşturuyor. Gerçekten samimi, gayretli, işi bilen bir anlayış içerisinde ekibiyle birlikte Kayseri’mize, Anadolu’muza nasıl katkımız olur anlayışı içerisinde bizleri dinliyor, çalışmaları da takip ediyor. Şimdi de gerek hayvan dağıtımı gerekse tohum dağıtımı ile ilgili çalışmayı birlikte icra ediyoruz” dedi.

100 MİLYON TL’YE ULAŞAN DESTEK

Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde çiftçinin, hayvancılık yapanların istekleri, ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapma yönünde irade gösterdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun bu sene itibariyle tam 100 milyon TL’ye ulaşan tohum desteği ya da diğer çalışmalarımız ile tarım ve hayvancılığa yaptığımız çalışmaları üreticilerimiz takip ediyorlar, bu fırsatı verdiğimiz için dua ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda üreticilerimizin adeta yüzünün gülmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yeter ki üretsinler, yeter ki istihdama vesile olsunlar, yeter ki katma değer sağlasın, yeter ki ihracat yapsın. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine bağlı, inancına bağlı nesiller yetiştirmeyi ve bu yönde kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde çalışmalar yapmayı nasip eylesin diyorum” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DAHA DA GELİŞECEK”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci konuşmasında, üretimle ilgili önemli bir çalışma için bir arada olduklarını ve bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Küçükbaş konusu Türkiye gibi ekolojisi, kendi iklim yapısı, coğrafyası dikkate alındığında mutlak suretle üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gereken bir hayvancılık grubu. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusundaki desteğimiz önemli ama bunların da daha verimli kılınması adına FAO ile birlikte yürütülen yaklaşık 1.1 milyon dolarlık bir bütçesi olan bir proje, bu da anlamlı ve kıymetli. Bu yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek. 2022 yılında 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz son rakamlara göre 59 milyona yaklaşmış durumda. Hedefimiz 85 milyona doğru yürümek. Bu her iki etkinlik inşallah hem bitkisel üretim tarafında hem de hayvansal üretim tarafında ülkemizin ve özelde de Kayserimizin daha da güçlenmesine vesile olacak.”

Önümüzdeki dönemde küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin arttırılması konusunda müjdeli haberler vereceklerini ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Sayın Bakanımızın talimatlandırmasıyla bugün itibariyle Kayseri Valisi olarak son gücümüzle bu işe önem vereceğimizi arz etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin arttırılması konusunda müjdeli haberler vereceğiz” diye konuştu.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da tekrar Kayseri’ye dönmenin kendisi için büyük bir onur, büyük bir şeref olduğunu dile getirerek, Kayseri’nin hem yerlisi hem de Uygur Türklerinden yetiştiriciler için gerçekleştirdikleri hayvan ve tohum dağıtımı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından üreticilere 38 koyun ve 2 koç ile 1000 ton tohumluk buğday teslim edilirken, destekten faydalanan üreticiler, Tarım Bakanlığına, FAO’ya ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ VE BAKAN KİRİŞCİ TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kırışci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte tarım sektörü temsilcileri ile buluştu. Toplantıda Kayseri’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi yönünde atılacak adımlar ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Bakan Kirişci’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece bir ticaret ve sanayi merkezi olmanın ötesinde tarım ve hayvancılığında merkezi olması yönünde çalışmaları hızla devam ettirdiklerini kaydederek, “Bir belediyeden daha öte tarım ve hayvancılık konusunda üzerimize düşeni yapma yönünde değerli valimizle, ilgili birimlerle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’nin sadece bir ticaret ve sanayi merkezi olmanın ötesinde tarım ve hayvancılığında merkezi olması yönünde çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kırışci Kayseri’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Biz Kayseri’yi herhangi bir il olarak görmüyoruz. Çok güzel anılarımızı geçmişten bugüne yaşadığımız bir şehrimiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, “Sayın Bakanımız ortaya koymuş olduğu performansla bir fark ortaya koydu. Kendisine bu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Toplantıda Bakan Kiriçci, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası tarım ve hayvancılık politikalarını değerlendirirken, Kayseri’de tarım ve hayvancılık ile su ürünleri konularında atılacak adımları da ele aldı.

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Kirişci, toplantı sonunda tarım sektörü temsilcileri ve üreticiler ile sohbet etti.