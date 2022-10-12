Bakan Yardımcısı Yılmaz, Develi'de okul açılışlarına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Develi'de hayırseverler tarafından yaptırılan Arif Övüç Anaokulu ve Süleyman Tıraş Ortaokulu'nun açılışlarını ilçe protokolüyle birlikte yaptı.

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  • 12.10.2022 09:17
  • Güncelleme: 12.10.2022 09:50
Bakan Yardımcısı Yılmaz, Develi'de okul açılışlarına katıldı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Develi’de hayırseverler tarafından yaptırılan Arif Övüç Anaokulu ve Süleyman Tıraş Ortaokulu’nun açılışlarını ilçe protokolüyle birlikte yaptı.

Emekli Astsubay hayırsever Arif Övüç’ün yaptırdığı Arif Övüç Anaokulu’nu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayan, çocuklarımızın çok nezih bir ortamda vakit geçirecekleri böylesi güzel bir eğitim kurumunu yaptırdığı için Arif amcamıza çok teşekkür ediyor ellerinden öpüyorum. Rabbim ailesi ve sevdikleriyle hayırlı uzun ömürler versin” dedi.

Daha sonra merhum hayırsever Süleyman Tıraş’ın vasiyeti üzerine kendi adıyla yaptırılan Süleyman Tıraş Ortaokulu’nun açılışını yapan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Merhum Süleyman amcamız hiç evlenmemiş ve dolayısıyla çocuğu da olmamış. İnşallah burada yetişen yavrularımızın dualarıyla amcamız birçok hayır dua alacaktır. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Tüm hemşerilerim ve şahsım adına merhum amcamıza rahmet diliyorum” dedi.

Hayırseverlerin yaptırdığı eğitim kurumlarının açılışı için Develi’ye gelen Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’a teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Bugün Develimizdeki eğitime büyük katkı sağlayacak üç eğitim kurumumuzun açılışını gerçekleştirdik. Eğitim deyince her şeyleriyle seferber olan ve bu güzel kurumları bizlere kazandıran hayırsever hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Yapılan eğitim kurumlarımızın da Develimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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