Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Çocuklarımız sosyal medya ve internetten dolayı evlerinde büyük bir tehdit altındalar'

Kayseri’de Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Talas Belediyesi’nin paydaşı olduğu ‘aile ve gençlik’ temalı çalıştay gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Cihannüma Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Cihannüma Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Sosyal medya, internet ve dijital bir takım oluşumlar vasıtasıyla çocuklarımız evlerinde büyük bir tehdit altındalar. Burada yapılacak tek bir şey var. O da harekete geçmek. Özellikle bakanlıktaki ve diğer çalıştığım kurumlardaki tecrübelerimde şunu gördüm; bizim geçmişte yaptığımız çok güzel çalıştaylar oldu. Çok güzel konferanslar oldu. Ben 3 kavramı her zaman önemsiyorum. Bunlardan bir tanesi aile, ikincisi gençlik, üçüncüsü kültürdür. Bugün burada Cihannüma derneğimiz kendisine düşen bir sorumluluk olarak, Erciyes ve Kayseri Üniversiteleri ile ve ilgili paydaşlarla güzel bir konuyu merkeze almış. 5 ay içerisinde özellikle tarih, kültür ve medeniyet bilinci seminerleri bağlamında bakanlığın genelinde medeniyet bilinci seminerleri ile şimdiye kadar yaklaşık 15 bin öğretmeniz ile bir farkındalık çalışmasını oluşturmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cihannüma Derneğini kuruluşundan itibaren takip ettiğini, derneğin milli ve manevi değerlere sahip olduğunu söyleyerek, çalıştayda emeği geçen dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi olarak, bizler dayanışma içerisinde şehrimizi sadece imar etmek, sadece alt yapı çalışmaları ile buluşturmak yerine onlarla birlikte kültürel alanda, sosyal alanda, sportif alanda kısacası insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle her alana uzanmak, en azından ucundan tutmak yönünde gayret gösteriyoruz. Bizler zora talip olmak mecburiyetindeyiz. Onun içinde gerek çocuklarımıza uyuşturucu müptelası gerekse dijital yönden zehirleme gibi konularda mücadele etmek konusunda mutlaka gayret göstermeliyiz. Mutlaka çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Dünyevileşmenin birçok riskleri var. Değerlerimizden uzaklaştığımız anda bu riskler kendini gösteriyor. Parayı cebinize koyduğunuzda bir fırsat ama kalbinize koyduğunuzda bir tehdit olduğunu görüyoruz. Evlerin genişliyor olması, paylaşımların azalıyor olması ve bireyselliğin artıyor olması herkesin kendi hayatını farklı bir şekilde çizebiliyor olmasının getirdiği bazı sıkıntılar var. Kapısını aynı evin içerisinde kilitleyen gencin bu iletişim dünyasında nerelere kadar savrulabileceğini hep beraber yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında, “Bugünlerde aile yapımıza ve gençliğimize o kadar çok hain bir taarruz var ki bu olmazsa olmazdı. Bu konuyu gündeme getiren ve düzenleyen Cihannüma derneğini kutluyorum” dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç da, çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın moderatör olduğu çalıştayda, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Saffet Köse, Prof. Dr. Orhan Koçak ve Dr. Şöhret Karaduman ‘aile ve gençlik konularında izleyiciye bilgiler verdi.