Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy’un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Develi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradı. İçişleri Bakanı Soylu ise yapılan toplantıda muhtarlara seslendi. Bakan Soylu, “İstanbul’dayız, bugün İstanbul depreminin 23. Sene-i devriyesi. Bugün İstanbul’da birtakım programlarda bulunuyoruz. Hem bu programlar esnasında size ulaşabilmek benim için büyük bir bahtiyarlık. Öncelikle sayın milletvekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi bir araya getirebilme fırsatı sunduğu için” diyerek konuştu.

‘TENDÜREK DAĞI TERÖRDEN TEMİZLENDİ’

Bakan Soylu Develi’de yapılan programda muhtarlara teşekkür ederek, muhtarlıkların büyüyen kurumlardan bir tanesi olduğunu vurguladı. Bakan Soylu, “Muhtarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhur İttifakı ile muhtarlar son yıllarda çok önemli kazanımlar elde ettiler. Bu kazanımlar çerçevesinde sorumlulukları da arttı. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Elimizden geleni bir aile bütünlüğü içinde yapmaya çalışıyor ve devam ediyoruz. Birçok sorumluluk alındı. Birçok karşı karşıya kaldığımız sıkıntılarla beraber depremden pandemiye kadar birçok konuda beraber hareket ettik. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Her meseleyi kendi meselesi olarak bilen bir Türkiye var. Türkiye ne kadar büyüyorsa, kurullar da aynı şekilde büyüyor. Muhtarlıklar da bu büyüyen kurullardan bir tanesidir. Sorumluluklar altında ezilmeyen tam tersi buna karşı kabiliyet ve kapasite geliştiren bir alan olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun için bir arada olmanız da benim için büyük bir gurur vesilesidir. Ben emrinize amadeyim. Size bir haber vermek istiyorum. Güzel ülkemize, güzel milletimize bir haber vermek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Tendürek Dağ’ının temizlendiğini bildiren Bakan Soylu, “Afet, göç, asayiş ve terör meselesiyle de ilgileniyoruz. Bugün ki güzel haberimiz şu dur. Allah’a hamd olsun uzun yıllar terörün merkezi ve yuvası haline gelen Tendürek Dağı tamamen terörden temizlenmiştir. İnşallah önümüzdeki günlerde nasıl Amanoslar temizlendi demişsek, nasıl Tendürek temizlendi demişsek, nasıl birçok yer temizlendi demişsek, ülkemizin başka alanları için de bunu söyleyeceğiz. Hep birlikte olacağız. Biz emrinize amadeyiz” dedi.