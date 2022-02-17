Bakan Soylu: “700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Medya temsilcileri ile göç buluşması" adı altında yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Gölbaşı'nda bulunan Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin göç politikasına yönelik yaptığı çalışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Göç potansiyeli olan 2 milyon Afgan, İran sınırında var. 3.9 milyon İdlib’de var. 1.2 milyon Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Çobanbey bölgesinde var. 550 - 600 bin Afrin’de var. 350 bin de Resulayn ve Tel Abyad’da var. Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçebilecek bir göç kütlesi var. Bu çerçeve içerisinde etrafındaki coğrafyayla ilişkisini yönetmeye çalışan bir Türkiye var. Sadece son 5 yılda Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda 2 buçuk milyon Türkiye’ye girmek için baskı yaptı ve engellendi. Bizim yakalayıp geri gönderme mekanizmasıyla geri göndermeye çalıştığımız kaçak göçmen sayısı da 306 bin. 306 bin 138 kişiyi geriye gönderdik" diye konuştu.

‘3 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ KORUMA STATÜSÜNDE’

Türkiye’de de 3 milyondan fazla geçici koruma statüsü altında Suriyelinin olduğunu belirten Bakan Soylu, 2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Türkiye’de de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirten Bakan Soylu, suça karışan Suriyeli kişi yüzdesini de açıkladı. Bakan Soylu, “2019’da Türk vatandaşının suça karışma oranı yüzde 1.9, Suriye vatandaşlarının yüzde 1. Yine 2020’de de oranlar Türk vatandaşlarında 1.9, Suriye vatandaşlarının yüzde 1 ve 2021’de oranlar 2.1 Türk vatandaşıyken, 1.3 Suriyelidir. Bu yıl hırsızlık azaldı ama bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık arttı. Normal cinayet ve kadın cinayetleri de öyle. 2021 yılında kadın cinayetleri, 360 adet işlenmiş” ifadelerini kullandı.