Bakan Özer, Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin açılışına katılacak

Melikgazi Belediyesi’nin Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan anaokulunu, hayırsever Osman Ulubaş’ın 16 derslikli ilkokul ve ortaokulunu, Büyükşehir Belediyesi’nin ise kapalı spor salonunu yaptığı 16 bin metrekare alana sahip olan ‘Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımı ile hizmete açılacak.

Eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime önem veriyor, gençlerimize değer veriyoruz. Belediyemizin anaokulunu, Hayırsever Osman Ulubaş Amcanın 16 derslikli ilkokul ve ortaokulunu, Büyükşehir Belediyemizin ise kapalı spor salonunu yaptığı 16 bin metrekarelik alana sahip olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksimizin açılışını Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in katılımı ile 11 Ekim Salı günü saat 13.00’de gerçekleştireceğiz. Okul yapmak belediye olarak asli görevlerimiz arasında bulunmasa da belediye olarak elimizden geldiğince okul ve eğitim yatırımlarına son derece önem veriyoruz. Güçlü yarınlara ulaşmanın temeli iyi bir eğitimden geçiyor. Bu anlayışla çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle yeni okul projeleri üretiyor; hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesine güzel bir anaokulu ile çevre düzenlemesi yaptık. Bölgenin okul ihtiyacı karşılanmış olacak. Eğitime katkıları için Osman Ulubaş Amcaya, Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan okuyacak gençlerimizin ülkemize ve Kayserimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış törenimize tüm Kayserili hemşehrilerimi beklerim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katılacağı Eğitim kompleksinin açılış töreni, 11 Ekim Salı günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek.