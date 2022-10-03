Bakan Özer, Kayseri'de cenaze namazına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcısı Nazif Yılmaz'ın hayatını kaybeden annesi için Kayseri'de kılınan cenaze namazına katıldı.

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  • 03.10.2022 13:37
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:15
Bakan Özer, Kayseri'de cenaze namazına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcısı Nazif Yılmaz’ın hayatını kaybeden annesi için Kayseri’de kılınan cenaze namazına katıldı.

Milli Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın annesi 83 yaşındaki Fatma Yılmaz, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Yılmaz’ın cenazesi, Develi ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazını müteakip Yazıbaşı Mahallesi’nde toprağa verildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, namazın ardından cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, cenaze namazına katılarak Nazif Yılmaz’a başsağlığında bulundu. Namaza Bakan Özer’in yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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