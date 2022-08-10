Bakan Muş'tan Başkan Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç Kayseri'nin ticaretin yasalarının yazıldığı 6 bin yıllık şehir olduğunu söylerken, Bakan Muş da Başkan Büyükkılıç'a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

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  • 10.08.2022 14:59
  • Güncelleme: 10.08.2022 16:34
Bakan Muş'tan Başkan Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç Kayseri’nin ticaretin yasalarının yazıldığı 6 bin yıllık şehir olduğunu söylerken, Bakan Muş da Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Türkiye İhracat Seferberliği Kayseri 2022 Zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş’u Başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Ziyarette Bakan Muş’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eşlik etti.

“Ticaretin yasalarının yazıldığı şehirde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz”

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ticaretin merkezi olan, 6 bin yıllık geçmişiyle, ticaretin yasalarının yazıldığı şehirde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. İnşallah burada alacağınız kararlar, her zamanki desteklerinizle ihracata yönelik Kayseri’mizi daha da yüreklendirir, ön plana çıkarır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

Kayseri’nin özel bir kent olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, “Kayseri umumi bir kenttir, geçen sene ihracatını 3.6 milyar dolarla tamamlamış önemli sanayi ve ticaret kentidir” dedi.

“Kayseri çok planlı şehir”

Bakan Muş, Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız da Kayseri’de çok sevilen, her kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir isimdir. Kayseri programımız çerçevesinde kendisini ziyaret etmeyi arzu ettim. Dolayısıyla başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Kayseri çok planlı şehir, her gelen belediye başkanı bir öncekinin yaptığı işin üzerine koyarak gidiyor. Memduh başkanımız da aynı şekilde bu geleneği bozmadan, aldığının üzerine koyarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde aynı zamanda ticaretin ve sanayinin geliştirilmesi adına gayretler içerisinde olan bir belediye yönetimi ve anlayışı hâkimdir.”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyarette günün anısına şeref defterini imzaladı.

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İHA

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