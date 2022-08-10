Bakan Muş'tan AK Parti Kayseri İl Başkanlığına ziyaret
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.
- 10.08.2022 14:19
- Güncelleme: 10.08.2022 16:29
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binası önünde AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi tarafından çiçeklerle karşılanan Muş, parti üyeleriyle tek tek selamlaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.
İHA
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