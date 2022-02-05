Bakan Koca uyardı: 'vefat sayılarımız yüksek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Öte yandan artış gösteren vakalardan ötürü vefatların meydana geldiğini ve Covid-19 aşılarının yaptırılması gerektiğini vurguladı

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  • 05.02.2022 10:29
  • Güncelleme: 05.02.2022 10:29
Bakan Koca uyardı: 'vefat sayılarımız yüksek'

. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. Artış gösteren vaka sayıları ile ilgili uyarıda bulunan Bakan Koca, vefat sayılarının yükseldiğinin altını çizerek, aşı olunması konusunda uyarıda bulundu. 

‘KAYSERİ’NİN AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,1’
Bakan Koca tarafından açıklanan Covid-19 tablosuna göre, Kayseri’de aşılama oranının yüzde 80,1 olduğu görüldü. 
Vefat sayılarının yükseldiğini ve aşıların yaptırılması gerektiği konusunda sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Koca, paylaşımında: “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” ifadelerine yer verdi.
 

1ha

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