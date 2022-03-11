Bakan Koca açıkladı: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alınacak

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıldığını duyurdu.

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  • 11.03.2022 16:50
  • Güncelleme: 11.03.2022 16:52
Bakan Koca açıkladı: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alınacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında: “Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere, ÖSYM’ye gönderildi” diye konuştu.

ALIM YAPILACAK UNVANLAR

Bakan Koca’nın açıklamasına göre alım yapılacak unvanlar şunlar: 5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık teknisyeni / sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak da diğer hizmetlerde toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

Sürekli işçi alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

1ha

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