Bakan Kirişci'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında Kayseri'nin önemli bir merkez olmak için büyük mesafe aldığını belirtirken, Bakan Kirişci de belediyeler ile işbirliğinin önemine işaret etti.

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  • 08.10.2022 10:01
  • Güncelleme: 08.10.2022 10:46
Bakan Kirişci'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında Kayseri’nin önemli bir merkez olmak için büyük mesafe aldığını belirtirken, Bakan Kirişci de belediyeler ile işbirliğinin önemine işaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Bakan Kirişci’yi Başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Ziyarette Bakan Kirişci’yi, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile daire başkanları karşıladı.

“TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ OLMAK İÇİN BÜYÜK MESAFE ALDIK”

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’miz, sanayi ve ticaret şehri olarak biliniyor ama bunun yanında tarım ve hayvancılığın da önemli bir merkezi olma yönünde hakikaten iyi bir mesafe almaya başladı. Desteklerinize, ekibinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “İnşallah Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte bu alanda sizlerin her zaman yanınızda olacağımızı, sizlerle birlikte çalışmayı her zaman önemseyeceğimizi paylaşıyor, tekrardan hoş geldiniz diyor kandiliniz mübarek olsun şahsınızda tüm hemşehrilerimizin de kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de ziyarette yaptığı konuşmada, “Dolu dolu bir program yaşıyoruz basın mensubu arkadaşlarımız da vatandaşlarımızla bunu paylaşmak için onlar da büyük bir gayret gösteriyorlar. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı hepimize lütfeylesin inşallah. Yolumuz aydınlık olsun. Ülkemizin, milletimizin bahtı açık olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİMİZLE OLAN İŞ BİRLİĞİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Belediyeler ile işbirliğinin önemine işaret eden Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerelde belediyelerimizle olan iş birliği bizim için kıymetli. Her vesile ile sektörümüze sizler de destek veriyorsunuz. Anadolu’da güzel bir söz var; ‘aşa dökülen yağın zararı olmaz.’ Tarım sektörüne aktarılan para da tekrar ziyadesiyle döner. Ben de Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bu güzel geceyi layıkıyla idrak etmelerini ve peygamberin bir ümmeti olma şerefini Rabbim bize lütfeylediği için bu şerefle yaşamayı ve bu şekilde ruhumuzu teslim etmeyi Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Kirişci’ye el dokuması, kök boyadan yapılan Yahyalı halısı takdim etti.

Ziyaretin sonunda Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladı.

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İHA

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