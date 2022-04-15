Bakan Akar Kayseri'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye geldi.
- 15.04.2022 14:22
- Güncelleme: 15.04.2022 14:30
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’ye geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız karşıladı. Kent merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Akar, akşam da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ’Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği’ne katılacak.
İHA
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