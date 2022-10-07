Bahçelievler Mahallesi'nde 3 sokakta asfaltlama yapıldı

Melikgazi Belediyesi, asfaltlama çerçevesinde ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yola sıcak asfalt serildi.

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  • 07.10.2022 15:38
  • Güncelleme: 07.10.2022 16:10
Bahçelievler Mahallesi'nde 3 sokakta asfaltlama yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, asfaltlama çerçevesinde ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesi’ne yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yola sıcak asfalt serildi.

Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çalışmalarımız çerçevesinde yeni yerleşim alanlarında üstyapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üstyapının da yenilenmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Bahçelievler’de 3 sokakta asfaltlama çalışmaları yapıldı. 2205. Sokak, 2164 ve 2168. Sokak’ta yaklaşık 2 kilometreye yakın yolda asfaltlama yaptık. Projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirirken asfalt ve parke çalışmalarımızda devam ediyor. Bahar aylarında başlattığımız asfalt çalışmalarımıza mevsim şartları müsaade ettiği sürece ara vermeden devam edeceğiz. İlçemizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz. Asfaltsız hiçbir sokak hiçbir cadde bırakmayıp vatandaşlarımızın en iyi şartlar altında yaşaması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Dar ve ara sokaklarımızı ve yetişemediğimiz yerleri de aldığımız finişher ile asfaltlıyoruz. Yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesini amaçlıyoruz. Yeni yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

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