Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri kapılarını açtı

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri başladı.

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  • 23.03.2022 13:31
  • Güncelleme: 23.03.2022 17:33
Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri kapılarını açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri başladı.

Sun Fuarcılık, bahçe botanik ürünleri ile öresel ürünleri Kayserili vatandaşların ayağına getirdi. Dünya Ticaret Merkezi’nde 12 gün sürecek olan Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri’nde açılan stantlarda vatandaşlar, bahçe, botanik, fidan, fide gibi ürünlerin yanı sıra yöresel lezzetlere de ulaşıp uygun fiyata alışveriş yapabilecek.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, vatandaşları beklediklerini söyleyerek, “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanındaki bugün itibari ile başlayan ve 3 Nisan akşamına kadar devam edecek bahçe, botanik günleri ve yöresel ürünler günleri bütün güzelliği ile başladı. 2 bin 500 metrekareye yakın botanikle alakalı, fidan, fide, peyzaj malzemeleri, toprak, bahçe malzemeleri bütün müşterilerimizin satışına hazır hale getirildi. Onun haricinde birçok şehirden katılan yöresel ürünlerle alakalı firmalarımız yine buradadır. Bütün Kayserili hemşerilerimiz Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanına yani her zamanki yerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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