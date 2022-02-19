Baharın müjdecisi cemre havaya düştü

İlk cemrenin düşmesiyle birlikte havalar da ısınmaya başlayacak. Havaların ısınmasını temsil eden cemrenin ilki havaya düştü. Hava olayı cemre, her yıl şubat ayının 19’unda başlayarak 7 gün arayla 3 aşamada gerçekleşiyor. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemre olayının ilki 19 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İkinci cemre ise 26 – 27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5 – 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE OLAYI

Hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlar için merak konusu olan cemre düşmesi olayı, bahar bayramı kutlaması olarak da biliniyor. Soğuk havaları yavaş yavaş geri de bırakarak doğanın tekrar doğmasına yol açan bu durum sayesinde hava, su ve toprak ısınıyor.

Ayrıca Kayseri’de bu hafta sonundan itibaren yağmurlu bir hava olması bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 21 – 24 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde yağmur yağışı tahmin ediliyor.